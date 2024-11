Ladri svaligiano la casa: "Ridateci le foto delle nozze"

Furti nella zona di espansione, il fenomeno non rallenta, considerati i numerosi colpi messi a segno o tentati in questo mese di novembre. Ladri di oggetti di valore, ma ladri anche del ricordo di momenti belli. Nel più recente caso segnalato - presa di mira un’abitazione in via Ada Negri -, i soliti ignoti hanno portato via, oltre a gioielli, anche l’album del matrimonio dei proprietari della casa che hanno rivolto, tramite i social, un appello per poter rientrare in possesso di un qualcosa che, di certo, per i ladri valore non ha. "Siamo stati derubati tra l’altro anche dell’album del nostro matrimonio e una chiavetta usb con video e foto… se qualcuno dovesse trovarli mi può contattare! Grazie infinite": così è scritto nella richiesta di aiuto, anche nel caso che, chi ha colpito, se ne sia disfatto abbandonando album fotografico e pennetta da qualche parte. Ai titolari dell’abitazione non è restato che allertare i carabinieri di Assisi che sono intervenuti e raccolto i primi elementi, in attesa che il bottino sia quantificato. Un colpo ladresco che segue analoghi episodi che hanno caratterizzato oltre al territorio municipale da Santa Maria degli Angeli, a Capodacqua (dove chi ha colpito ha utilizzato i discendenti delle grondai per raggiungere il secondo piano e razziare quanto ha potuto), a Palazzo. Ma soprattutto, nel più recente periodo, è stata la zona di espansione della città serafica nel mirino, con furti che sono stati messi a segno in via San Benedetto e in via delle Querce (dove sono state ben tre le abitazioni visitate, una delle quali appartenuta a persona recentemente deceduta); entrambe le strade a due passi da via Ada Negri dove si è verificato il più recente episodio. E senza dimenticare via Lorenzo Perosi, dove i ladri si sono anche accaniti contro il mobilio lasciando, neanche a dirlo, come sempre accade in tali situazioni, tutto a soqquadro.

Maurizio Baglioni