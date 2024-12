Ladri scatenati sulle auto in sosta. Raid in centro, furti a Piediluco

TERNI Ladri scatenati nel centro di Terni e nelle aree più lontane, come Piediluco. Prese particolarmente di mira le auto in sosta. Nella notte tra venerdì e ieri raid nel centralissimo parcheggio coperto di Corso del Popolo, con diverse auto danneggiate e danni complessivi tutti da decifrare. Al vaglio delle forze dell’ordine le telecamere di sorveglianza della struttura. A Piediluco tornano invece a colpire i ladri di batterie. Lo denuncia il segretario del Circolo Pd di Marmore, Sandro Piccinini. "E’ successo giovedì notte, hanno approfittato della pioggia per colpire indisturbati – scrive in un post – Prima hanno rotto il vetro anteriore, poi aperto il cofano della macchina e hanno rubato la batteria.La Opel era parcheggiata lungo la strada del porto, vicino all’ ingresso principale del paese del lago.Un bel danno in quanto oltre al vetro e alla batteria e’ stata rotta anche la centralina". "Era già successo un po’ di tempo fa il furto di batterie all’ interno del paese - continua Piccinini – . I cittadini sono molto preoccupati per la situazione di degrado presente sulle montagne. I circoli Pd del territorio chiedono provvedimenti urgenti al prefetto, al questore e al Comune per affrontare la situazione, destinata a peggiorare".