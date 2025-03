Ladri scatenati nel week end. Furti a raffica in Altotevere. Appartamenti nel mirino

Una serie di furti ha funestato nei giorni scorsi l’Altotevere tra la zona sud di Città di Castello e l’umbertidese. Nel tifernate sono state diverse le case prese di mira dai ladri - presumibilmente si tratta della stessa banda - tra tentativi di furti e colpi andati a segno. Tra questi quello accaduto a Morra, nella campagna di Città di Castello, dove un appartamento è stato messo a soqquadro dai malviventi che hanno sottratto oro, denaro e oggetti preziosi. La banda ha forzato una finestra della casa e una volta all’interno, approfittando dell’assenza dei proprietari, ha fatto man bassa, smontando e rubando perfino le telecamere dell’impianto di sorveglianza. Stesso copione anche a Umbertide dove i ladri hanno messo nel mirino ben quattro abitazioni tra la campagna e il capoluogo senza però riuscire a portare via nulla o quasi. Nella notte tra giovedì e venerdì i malviventi sono penetrati all’interno di una casale in località San Benedetto, disabitato e dichiarato inagibile dopo il terremoto del 9 marzo del 2023. A scoprire il tentativo di furto i proprietari dell’abitazione, trasferitisi ad Umbertide dopo il sisma e recatisi sul posto per accudire alcuni cani. "Non è la prima volta che succede", dicono i proprietari già in passato vittime di un ingente furto. "Essendo la casa inagibile – continuano – non siamo però potuti entrare all’interno per vedere ciò che hanno rubato esattamente". Qualche ora più tardi, sempre a San Benedetto una seconda abitazione è stata visitata, anche se senza successo, dai ladri che hanno tentato invano di forzare una finestra. Probabilmente disturbati si sarebbero allontanati velocemente, forse a bordo di una Fiat Punto grigia mai vista prima in zona. Nel capoluogo criminali in azione in un appartamento al primo piano di un condominio di via Leopardi dove, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono entrati da una finestra buttando all’aria tutte le stanze alla inutile ricerca di refurtiva. Altro tentativo di colpo, anche questo a vuoto, in un appartamento a poche decine di metri di distanza. I fatti sono stati tutti denunciati ai carabinieri.

Pa.Ip.