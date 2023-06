Ladri in un appartamento: salgono dal balcone usando un bidone

Torna la paura nella zona di via Fonti Coperte-Birago. Dopo i colpi ai danni di alcune attività commerciali, i ladri questa volta hanno preso di mira un appartamento al primo piano. Sono entrati dalla terrazza, servendosi del bidone della spazzatura come scala. Hanno agito intorno alle 21-22 di sabato quando molte famiglie del circondario stavano cenando o guardavano la televisione. Nell’appartamento, purtroppo sprovvisto di inferriate e allarmi, non c’era nessuno. Quando l’anziana proprietaria è tornata a casa, la brutta scoperta. Alcune stanze erano in disordine e nel bottino dei malviventi sono finiti anche ricordi di famiglia. Subito scattata la denuncia alle forze dell’ordine, che hanno fatto un sopralluogo sul posto nel tentativo di mettersi nelle tracce dei ladri. Nel quartiere c’è molto malumore anche perché pochi metri più sotto uan decina di giorni fa erano stati svaligiati il negozio Bahia, la pizzeria e la libreria Pop Up. L’appello: qualche controllo in più.