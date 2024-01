Ladri in casa. Il proprietario li mette in fuga

TERNI Ennesimo tentato furto in abitazione nella zona di Marmore. A denunciarlo, in un post, è Sandro Piccinini, segretario del locale circolo Pd. Per l’occasione, i ladri sono stati sorpresi in casa dal proprietario che è riuascito a metterli in fuga. "E successo di nuovo, qualcuno ha tentato di rubare in una casa isolata in via Cava Paolina – si legge nel post Fb –. La sfortuna per il ladro o i ladri è che il proprietario dstava in casa ed è riuscito a metterli in fuga. Ora come chiesto anche recentemente dal consigliere Filipponi, il Comune faccia il suo dovere attraverso l’ attivazione della videosorveglianza già prevista e finanziata dalla Giunta precedente". "Marmore e i suoi abitanti sono preoccupati angosciati e stanchi – aggiunge Piccinini –. Alle forze di polizia chiediamo di intensificare i controlli; solidarietà e vicinanza a coloro che sono stati derubati in questo lungo periodo. Basta, non se ne può più"