Ladri in azione in un bar Il colpo sfuma in extremis

Un furgone parcheggiato alle 4,30 del mattino di ieri nel piazzale davanti al Tre Bis ha insospettito i carabinieri mentre stavano effettuando un controllo notturno che ha consentito di sventare un furto. I ladri avevano già disattivato il sistema di allarme del bar e iniziato ad accatastare sigarette, gratta e vinci e cambia-monete, ma l’arrivo dei Cc li ha messi in fuga. Erano in due e sono scappati a piedi lasciando lì il furgone (rubato in Toscana) . Il mezzo ora è sotto sequestro. Continua invece la ricerca dei due ignoti che hanno fatto perdere le loro tracce tra le strade della zona. E’ accaduto la notte scorsa a Città di Castello nel Bar Sala Giochi Tre Bis, preso di mira dai ladri che puntavano a fare incetta di sigarette, Gratta & Vinci, ma anche dei cambiamonete nella sala giochi con le Slot Machine. Il bottino sarebbe ingente. Invece un equipaggio del Radiomobile in servizio perlustrativo si è insospettito della presenza di quel furgone parcheggiato di fronte al bar: appena l’autoradio si è avvicinata per effettuare un controllo, due persone sono scappate a piedi per le vie circostanti, facendo perdere le loro tracce col favore della notte. Nel bar i due avevano disattivato il sistema di allarme e dopo aver rotto la porta di ingresso erano entrati accatastando sigarette, gratta e vinci e cambia monete nel tentativo di caricare tutto nel furgone, ma sono dovuti scappare a mani vuote. Il furgone, che risulta rubato in provincia di Arezzo (Cortona), è stato sequestrato ed attualmente sottoposto a rilevi tecnici, mentre continuano le indagini di carabinieri per identificare i ladri anche mediante la visione delle telecamere di video sorveglianza della zona. Il bar Tre Bis è stato preso di mira già altre volte, in passato, da bande di ladri.