Ladri entrano in casa dalla finestra del bagno: una donna li mette in fuga

Foligno (Perugia), 10 aprile 2023 - Attimi di paura per una donna di 76 anni, che si è vista entrare in casa i ladri. Ma non si è persa d'animo e ha messo in fuga i ladri che erano entrati nella sua abitazione dopo aver forzato la finestra del bagno. È accaduto a Foligno, in provincia di Perugia. La padrona di casa, allarmata dai forti rumori provocati dagli intrusi durante l'effrazione, ha cominciato a urlare e ha chiamato la polizia. Gli agenti della Volante arrivati sul posto, hanno rilevato i segni della forzatura dell'infisso. Sono in corso indagini sul tentato furto per risalire agli autori dell'effrazione.

