Ladri cercano di entrare in casa Notte da incubo per una famiglia

Hanno cercato di entrare in un’abitazione durante la notte, quando all’interno stavano dormendo una coppia di coniugi con un bimbo in tenera età. Sentito il rumore, la moglie si è alzata dal letto, ha raggiunto una finestra al secondo piano notando i ladri che stavano forzando l’ingresso: a questo punto la donna ha urlato e i malviventi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce.

L’episodio si è verificato la scorsa notte intorno alle 2,30 in via Roma a Selci di San Giustino, nell’abitazione all’angolo di via della Croce. Superata la paura del momento, i coniugi hanno allertato le forze dell’ordine e sul posto si è recata una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Città di Castello. I militari hanno preso atto del racconto di moglie e marito, effettuando un controllo sul portone di casa forzato e nel garage per verificare se era stato portato via qualche oggetto. La donna peraltro ha poi cercato di descrivere uno dei soggetti fuggiti dopo aver dato l’allarme e ora gli investigatori dovranno effettuare tutti gli accertamenti del caso per individuare gli autori di questo raid ladresco sventato in extremis.

Peraltro nella frazione sangiustinese negli ultimi tempi si stanno registrando numerosi colpi anche di piccola entità e pure particolarmente curiosi, come il furto del capretto insieme a quello di una balla di fieno; in questo caso i carabinieri della locale Stazione avevano denunciato due giovani residenti nel paese, ritenuti responsabili del blitz.

L’ultimo caso, peraltro denunciato sui social dalla vittima del raid, è senz’altro più grave.

Fabrizio Paladino