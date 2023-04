Ladri annunciano finti sopralluoghi Allarme per le truffe dei controlli-tarocchi

Diffidate di quel volantino con il logo del Ministero dell’interno perché è falso. È l’appello delle forze dell’ordine diramato già in altre città a proposito di un foglio di carta A4 che circola già da qualche giorno e viene lasciato da ignoti all’ingresso di palazzi ed abitazioni Il fantomatico annuncio dopo Livorno, Roma, Napoli, Bologna ed altre città è comparso anche in vari condomini di Spoleto ed è immediatamente scattato l’allarme. "Si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio – si legge nel volantino - a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel loro domicilio di residenza. Le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private. Si prega alla richiesta di presentare i seguenti documenti: Documenti di identità con foto e specificato indirizzo di residenza". Ciò che mette in allarme i cittadini è l’ultima frase: "Ammenda fino a 206 euro, arresto fino a 3 mesi, reclusione da 3 a 12 anni nei casi più gravi". Il volantino ha destato preoccupazione ed è immediatamente rimbalzato sui canali social. Grazie ad una rapida ricerca in rete però è stato possibile apprendere che si tratta di un documento falso utilizzato da abili truffatori per agevolare l’ingresso nelle case di fantomatici addetti del Ministero dell’Interno pronti a presentarsi alla porta dopo aver affisso il volantino. Al momento non è dato sapere quali siano con precisione gli scopi dei truffatori che, una volta entrati in casa, potrebbero anche perpetrare veri e propri furti. Non è chiaro inoltre se i dati sensibili relativi al documento di identità possano essere utilizzati per una truffa. Al momento però non ci sarebbe denuncie alle forze dell’ordine di eventuali furti o truffe, ne segnalazioni relative alla presenza di finti operatori del Ministero che si sarebbero presentati nelle case per effettuare i controlli. Rimane da capire chi abbia affisso i volantini.