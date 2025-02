Ladri all’assalto delle abitazioni. Gli orari dei colpi e le zone a rischio

Raffica di furti in abitazione, con i cittadini inevitabilmente preoccupati che chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. Negli ultimi giorni sono diverse le segnalazioni di visite sgradire nelle case e i ladri d’appartamento avrebbero colpito più di un’abitazione tra la zona di via Damiano Chiesa e quella di via Flaminia Vecchia. La dinamica è sempre la stessa: i ladri entrano in casa e mettono a soqquadro tutte le stanze alla ricerca di denaro o oggetti di valore come monili o gioielli in oro, scartando altri materiali e oggetti. Non sono infatti interessati a telefoni cellulari, computer portatili o tablet che potrebbero essere utili alle forze dell’ordine per le successive indagini. Il blitz in casa dura pochi minuti e solitamente i ladri fuggono con un magro bottino, ma questo non li convince a desistere. Di solito si accertano che all’interno dell’appartamento non ci sia nessuno e spesso entrano dalle finestre salendo dall’esterno, anche al primo e al secondo piano. L’orario di gran parte dei furti è compreso tra le 17 e le 18. È il caso dell’ultimo colpo messo a segno nella zona di via Domenico Chiesa e via Burroni. La proprietaria dell’appartamento visitato dai ladri è rientrata a casa intorno alle 20 e ha trovato la spiacevole sorpresa. Le stanze messe completamente a soqquadro e diversi danni agli arredi per darsi alla fuga con un magro bottino. Secondo la signora i malviventi avrebbero agito tra le 17.45 e le 18. Stesse modalità utilizzate da ignoti anche in un’abitazione che si trova all’incrocio tra via Flaminia Vecchia e via Treviso. Anche in questo caso a segnalare la sgradita visita sono stati i proprietari della casa. I ladri anche in questo caso, senza essere visti da nessuno, sarebbero entrati verso le 18.30 approfittando dell’assenza degli inquilini.

Questa escalation di furti in abitazione mette in forte apprensione le famiglie folignati. Oltre ad invocare quindi maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, chiedono al Comune anche l’attivazione di un sistema di videosorveglianza più efficace con la speranza che possa anche fungere da deterrente per i malintenzionati. L’emergenza furti, soprattutto nelle abitazioni, interessa a macchia d’olio molte zone non solo del comprensorio ma anche della provincia.