Ladri acrobati in fuga “traditi“ dall’allarme

Ancora ladri ‘acrobati’ in azione, nonostante il grande sforzo messo in campo dalle forze dell’opera con attività continue di monitoraggio del territorio. L’altra notte è stato preso di mira un appartamento del centro cittadino e soltanto l’entrata in funzione del sistema di allarme, ha impedito ai malviventi di portare a termine l’azione ladresca, costretti darsi alla fuga.

L’episodio alle 3 di notte, in via Cesare Fani, la traversa che unisce la centralissima via Veneto con la zona dei giardini pubblici intitolati a Lucio "Camacho" Castellini. Secondo quanto è stato possibile ricostruire i ladri, che avevano ben studiato il colpo, approfittando dell’assenza dei proprietari dell’abitazione, dapprima hanno messo fuori uso un lampione e un sensore del sistema d’allarme lungo il vialetto di accesso, poi sono saliti al primo piano utilizzando il tubo in rame che porta a terra l’acqua della grondaia. Raggiunto il terrazzini hanno aperto la persiana, tagliato una parte delle inferriate, riuscendo poi a forzare un finestrone. A questo punto però le cose non sono andate come speravano, con la speranza dunque di arraffare qualcosa. E’ scattato infatti l’allarme interno all’abitazione e i ladri sono stati costretti a fuggire non riuscendo a portare via nulla, lasciando solo danni ai serramenti e all’inferiata tagliata. In tempi rapidissimi è sopraggiunta la volante della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi per il sopralluogo e gli adempimenti di rito.