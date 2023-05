L’addio a Beatrice Cordoglio in città

"Meraviglia la chiamavo per le sue grandi e bellissime capacità motorie, ma non solo: con lei se ne va una velocista importante che nessuno dimenticherà", sono le parole con cui l’allenatore Gabriele Brachelente ricorda Beatrice Alfinito, super atleta umbra, velocista che aveva vinto tante gare anche a livello nazionale. Avrebbe compiuto 35 anni il prossimo 24 luglio, ma un tumore ha cancellato per sempre il suo futuro. Negli anni 2006-2007 con i colori della Jaky Tech Apuana, era stata convocata in Nazionale per i Mondiali Juniores a Pechino nella staffetta 4 x 100 ed è stata finalista ai Campionati Italiani Assoluti. "Era la più veloce di tutte", dice chi la conosceva. In tanti in queste ore hanno un ricordo per lei, "un angelo volato in cielo troppo presto". Beatrice era originaria di Città di Castello, abitava nel vicino comune di San Giustino, nella frazione di Lama, è morta ieri a seguito di un tumore al midollo osseo che aveva combattuto con tutte le forze.

Il suo nome resta scalfito nelle graduatorie delle migliori prestazioni umbre assolute di tutti i tempi nelle discipline dei 100 e 200 metri, quando gareggiava con la Libertas Città di Castello. A piangere questa giovane vita spezzata è tutto il mondo dell’atletica, con in testa la Fidal, tantissimi i messaggi di condoglianze rivolti al padre Danilo, alla madre Beata e al fratello Martin, anche lui atleta.