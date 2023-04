Lacrime al centro di accoglienza "Ci aiuti a trovare una sistemazione"

E’ stata la visita nel centro di accoglienza, allestito in una palestra, a colpire più di ogni altra cosa il Ministro Musumeci. Ad accoglierlo, chi tra le lacrime e chi a mani giunte, mamme, padri e molti bambini, da quasi un mese rimasti senza casa. Venti famiglie, immigrati per lo più, con pochissimi soldi in banca, quando ci sono e l’impossibilità di trovare una casa in affitto per i prezzi lievitati anche a causa della speculazione. E proprio pensando a loro che ieri Musumeci ha annunciato l’allestimento in via eccezionale di un numero, pur ridotto, di moduli abitativi. "Mia figlia va a scuola – dice una mamma piangendo e stringendo le mani al ministro – e deve fare la verifiche e i compiti dentro il bagno, perché qui c’e tanto rumore". In giro i bimbi corrono e giocano, Musumeci ne abbraccia qualcuno: "Io voglio fare la maestra", dice una bimba, "io il calciatore", ribatte un ragazzino tutto ricci mentre una terza bimba vuole "diventare dottoressa". Scene che non lascia indifferenti come lo sfogo di Michela Di Nunzio, che racconta al ministro come sia stata "sfrattata" assieme ad altre 12 famiglie dalla palazzina dove abitava: "Stiamo chiedendo – dice mostrando le fotografie del suo palazzo danneggiato – fondi per rimettere a posto l’appartamento, ma anche una aiuto per affittare una casa che non sia ai prezzi che ci stanno chiedendo: anche 400 euro per buchi di 30 metri quadrati. Noi abbiamo anche un mutuo da pagare oltretutto e abbiamo comprato casa due anni fa".

Pa.Ip.