L’acquisto online è un raggiro. Truffatore identificato e denunciato

Voleva acquistare quattro pneumatici per la propria auto, ma ha subìto una truffa di 500 euro. E’ quanto accaduto ad un 50enne orvietano che su internet ha notato un’inserzione riguardante la vendita di gomme per auto, offerte a un prezzo vantaggioso per quel tipo di pneumatico, circa 500 euro per quattro pezzi. Ha contattato il venditore e, dopo essersi accordato, ha versato sul conto corrente indicatogli la somma pattuita. Il venditore non ha mantenuto fede e il carico non è mai giunto a destinazione. L’acquirente ha più volte cercato di sollecitare il venditore sia telefonicamente che con l’invio di e-mail, ma non ha più avuto nessuna risposta. Nel momento in cui si è reso conto che non aveva più speranze, né di avere i quattro pneumatici ordinati, né la restituzione dei soldi versati in anticipo, si è rivolto al commissariato ed ha sporto denuncia. Gli agenti hanno identificato e denunciato per truffa un 40enne residente in Abruzzo, già più volte segnalato per reati simili.