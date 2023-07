’L’acqua nell’antichità’ Gli esperti a confronto

GUALDO TADINO – Il prossimo fine settimana, nei giorni 8 e 9 luglio, si terrà la prima edizione del ’Festival dell’Acqua nell’Antichità’, iniziativa organizzata e promossa dal Gruppo Archeologico Appennino Umbro-Marchigiano ODV. Saranno presenti oltre 20 relatori e la possibilità di confrontarsi liberamente sul tema acqua, con convegni, mostra fotografica, mostra di pittura, passeggiate e laboratori per bambini e molto altro. Il tutto nel centro storico di Gualdo Tadino (i convegni si terranno presso la Mediateca del Museo dell’Emigrazione, mentre le mostre alla taverna di San Benedetto), con il via sabato 8 luglio alle 10 presso la Sala Consiliare del Municipio. "Questa è un’iniziativa fortemente voluta dal Gaaum, - spiega il coordinatore Sebastien Mattioli - pensata per dibattere sull’argomento acqua in termini storici e culturali, acqua come elemento nella biodiversità del nostro appennino umbro-marchigiano ma anche in termini archeologici come fattore che ha dato inizio a tutte le civiltà, cioè a tutto quell’insieme di costumi, usanze, stili di vita tipici di un popolo e per questo binomio “acqua-ceramica”. Avremo oltre 20 ospiti di alto livello che tratteranno diverse tematiche".