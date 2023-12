L’Aci: "Percepire il pericolo salva la vita. Alcol, droga e telefonini i grandi nemici"

"La velocità provatela in pista, all’autodromo di Magione. Capirete meglio che la guida su strada è molto più pericolosa". Questo il messaggio del presidente dell’Aci di Perugia Ruggero Campi agli studenti di quattro classi dell’Istituto ‘Marconi Cavour Pascal’ intervenuti all’ultimo appuntamento di ‘Incontri e Dialoghi a Santa Giuliana’. Una platea attenta, consapevole del pericolo di rimanere vittime della strada o subire danni di carattere permanente. Non c’è stato solo ascolto, ma coinvolgimento di studenti e insegnanti che hanno manifestato la volontà di partecipare ai corsi di guida sicura che Aci Perugia organizza periodicamente. Campi si è soffermato nell’individuare il linguaggio più efficace per coinvolgere i giovani, fornendo dati che restano allarmanti, nonostante una diminuzione del numero incidenti stradali. In Umbria nel 2022 si sono verificati 2252 incidenti che hanno provocato 49 morti e 3076 feriti. Ricchi di consigli, gli interventi del comandante della Polizia stradale di Perugia e quello del comandante la Polizia municipale di Perugia, Francesco Cipriano e Nicoletta Caponi. "Non vedeteci solo come rilevatori di infrazioni del codice della strada, ma come chi vuole mettere in sicurezza le vostre vite e quelle degli altri".