L’Acf Foligno nella tana della Narnese. Manni: "Sarà un’altra finale. Pronti a batterci"

FOLIGNO - Nella tana della Narnese, l’Acf capolista è chiamata a fornire un’altra prova di forza. Necessaria per le qualità del collettivo e dei singoli rossoblù che proveranno a superare i padroni di casa per regalare un successo ai propri tifosi. "Desiderio legittimo quello di provare a fare lo sgambetto alla capolista – ha spiegato Alessandro Manni –. Siamo consapevoli del compito che ci aspetta, contro un avversario che merita grosso rispetto, capace di dare un dispiacere a qualsiasi avversario. La Narnese è una squadra ben organizzata, equilibrata in ogni reparto, in particolare nel reparto arretrato che, non a caso, è quello che fin qui ha subito meno gol. Senza tanti giri di parole – ha proseguito Manni – è facile immaginare che avremo di fronte un avversario di grosso spessore. Un’altra finale, alla pari di quelle che ci aspettano da qui al termine della stagione. Un appuntamento severo, dal quale per uscire indenni siamo obbligati a fornire una prestazione sopra le righe. La stessa, anzi migliore, di quella contro il Tavernelle. In quell’occasione, nella seconda frazione di gioco, ho rivisto in campo la mia squadra dei giorni migliori. Quella squadra che, subito il doppio vantaggio, con il gioco, lo spirito di gruppo e la determinazione, al triplice fischio finale, è riuscita ad ottenere tre punti pesantissimi. Contro la Narnese abbiamo il dovere di scendere in campo con la stessa voglia, necessaria per portare a casa un risultato positivo. Una risposta da grande squadra, sono convinto che non sarà facile ma sono fiducioso che una squadra matura e intelligente come l’Acf ha potenzialità per ribaltare – ha concluso Manni – quelli che sono i pronostici della vigilia".

Possibile in casa Acf il rientro di Nuti fin dal fischio di inizio. Questa la probabile formazione: Lori, Zichella, Sedran, Moracci, Nuti, Bruschi, Mattia, Settimi, Khribech, D’Urso, Calderini.

Carlo Luccioni