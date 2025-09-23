"Laboratorio di cura, bellezza e partecipazione"

PERUGIA – Una città che si prende cura di sé. E’ immagine offerta da Perugia durante la Settimana della Custodia, il grande progetto promosso dal Comune in collaborazione con la Fondazione Cucinelli che, per sette giorni, ha trasformato la città e le sue frazioni "in un laboratorio diffuso di cura, bellezza e partecipazione – è il commento dell’amministrazione –. Perugia si consegna così al futuro con spazi più curati, più belli e più vivi, frutto di un impegno corale che ha visto centinaia di cittadini protagonisti di un gesto condiviso: prendersi cura della propria città".

Anche l’ultima giornata, domenica, ha confermato lo spirito della Settimana della Custodia con la discesa in campo di associazioni, scuole, parrocchie, imprese e cittadini, dal centro storico alle frazioni. Impossibile elencarli tutti. Si possono però ricordare gli interventi a Santa Lucia con la mobilitazione di Proloco, Parrocchia, bambini e insegnanti della Primaria che hanno lavorato fianco a fianco per restituire decoro e vivibilità ai luoghi quotidiani del quartiere. Tanti interventi in centro storico dove l’associazione Ars Et Labor ha curato la ripulitura del portone della propria sede in via Imbriani, mentre l’azienda Just Wonder ha ripulito dai graffiti il muro di via Indipendenza. Lavori a Prepo con la comunità Capodarco, a Ferro di Cavallo con laboratori, giochi e attività educative nel parco e al Parco Chico Mendez dove sono state sostituite alcune panchine migliorando fruibilità e decoro.

Anche le frazioni sono state protagoniste con lavori a Fontignano (è stata anche abbellita la chiesa dell’Annunziata, custode della tomba del Perugino) e a Collestrada. Il sipario è calato con la seconda parte del progetto “Rifiorisce l’Elce” al parco dei Rimbocchi.