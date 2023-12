“L’Abc del Natale” si racconta sul palco degli Instabili

Doppio appuntamento nel periodo delle feste al Piccolo Teatro degli Instabili. Domani pomeriggio alle 17 arriva “ABC del Natale” con Alessandro Calabrese e Antonio Panice (nella foto): uno spettacolo dedicate alle famiglie e proposto in collaborazione con l’associazione “Birba” che diffonde tra i bambini e i ragazzi la cultura del libro e il piacere di leggere e con la quale si inaugura - per il quarto anno - bellissima Rassegna di Teatro Ragazzi all’interno della Stagione Teatrale: lo spettacolo farà immergere i piccoli spettatori in un’atmosfera davvero magica, in una stalla famosa, con l’Asino e il Bue che da più di duemila anni tengono aperte le porte della loro casa e raccontano loro storie. Ma racconto dopo racconto, Asino e Bue si accorgono che ogni personaggio evocato, pur così antico e famoso, non sempre viene riconosciuto dai piccoli spettatori. E’ l’occasione quindi per tornare alle basi, per spiegare tutto daccapo, giocando con le parole e trovando modi originali e divertenti per far conoscere tutto, o quasi, di quel gran mistero. Partendo dalle cose più semplici, dall’ABC, per costruire, assieme, un alfabeto del Natale.

La stagione prosegue poi giovedì 4 gennaio alle 21.15 con “La moglie perfetta” di e con Giulia Trippetta: un dialogo-lezione scoppiettante, ironico, vivace e brillante dove l’attrice nei panni di una donna stile anni ’50 impartisce al pubblico le regole per essere o diventare una moglie perfetta.

I biglietti si possono prenotare al numero di telefono/WhatsApp: 333.7853003.