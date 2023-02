La Ztl e i nuovi parcheggi Sul centro è polemica

Attivazione Ztl: a che punto siamo? E quale politica per implementare i parcheggi del centro storico ha in essere il Comune? Gli stalli in piazza delle Tabacchine o quelli ex Sogema quando saranno disponibili? Un lungo e articolato dibattito si è sviluppato nel recente consiglio comunale di Città di Castello a seguito di un documento presentato dai consiglieri Elda Rossi e Riccardo Leveque di Fratelli d’Italia che si sono detti insoddisfatti delle risposte ricevute. "I lavori della Ztl – hanno chiarito il sindaco e l’assessore Rodolfo Braccalenti – sono stati collaudati a fine dicembre e sarà necessario approvare un nuovo regolamento, già in fase di stesura, per l’attivazione del sistema". I tempi ipotizzati vanno "dall’approvazione del regolamento, ulteriori 2-3 mesi per l’omologazione ministeriale e un altro mese di sperimentazione prima dell’attivazione effettiva". La creazione dei varchi Ztl non è subordinata ad alcuna scadenza di finanziamento, "ma la mancata attivazione del sistema, senza giustificato motivo, comporterebbe sanzioni economiche", hanno ancora precisato i due amministratori. Il capogruppo di Castello Civica Andrea Lignani Marchesani ha definito la situazione attuale del centro storico "frutto di decenni di dissennate politiche, senza una visione", dicendosi "contrario all’attivazione della Ztl, ennesima pietra tombale sulla vita del centro storico" criticando "l’allestimento dell’ impianto senza aver fatto prima un piano per la gestione". Parcheggio piazza Tabacchine: "I 23 posti auto saranno disponibili a fine lavori per le problematiche nella gestione delle acque meteoriche. Sarà comunque chiuso di notte". Questione degrado all’ex ospedale: sarà approfondita in commissione il 20 febbraio.