La volpe amica del borgo Gina e i suoi cuccioli a spasso per Miranda

"La volpe e il paese della Stella Cometa". Potrebbe essere il titolo di una fiaba natalizia, intanto è la sintesi di quanto avviene a Miranda, borgo alla porte di Terni noto per ospitare da oltre trent’anni, appunto, la Stella Cometa che si accende nel periodo natalizio illuminando la Conca. Che c’entra la volpe? C’entra eccome. L’hanno chiamata Gina, è l’esemplare che gli abitanti del borgo di Miranda hanno “adottato“ da circa tre anni. Nel frattempo Gina, che si muove tranquillamente nella frazione a ridosso della boscaglia, ha avuto anche dei figli e con loro fa la "spesa" tutti i giorni in paese, per poi tornare nel bosco per la notte. Gina e figli, ormai ‘mascotte’ della frazione, circolano liberamente e approfittano della solidarietà e dell’affetto dei residenti. L’animale compare la mattina, prendendo da mangiare dagli abitanti della frazione, e la sera, facendo tappa fissa al ristorante Cassiopea. "Si presenta tra le 19 e le 20 – racconta il titolare, Mario Isola – e in ogni caso quando chiudiamo le lasciamo da mangiare, soprattutto carne. Lo stesso fanno i residenti la mattina. Gina ora ha anche dei figli. Quanti? Non l’ho capito, due o tre comunque". Solo carne? "Beh ora sì – continua Mario –, prima anche il pane che adesso però Gina comincia a rifiutare". Gina e figli sono docilissimi, per quanto non si facciano avvicinare.

"La sera a volte stanno con noi fino a tardi – aggiunge ancora Mario –, non danno alcun fastidio. Anche se nel locale ci sono dei cani, la convivenza è assolutamente pacifica. Anzi Gina si comporta proprio come un cane". C’è chi ha provato ad avvicinarla, senza esito però. "Non ci sono riusciti nemmeno gli addetti del servizio veterinario dell’Usl – conclude Mario –. Gina è dolce e docile, ma si fa avvicinare con fatica e assolutamente non si fa accarezzare. Anche se prende il cibo pure dalle mani". Video e foto immortalano Gina a ‘presidio’ del locale e a spasso per le strade, vicina ai clienti e sdraiata sull’asfalto.

Ste.Cin.