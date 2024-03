“La voce di Foligno“ inaugura la sede

Inaugurata ufficialmente la sede di “La voce di Foligno“, la lista civica di Moreno Finamonti. Il taglio del nastro del comitato elettorale è stato un momento per rinsaldare le fila e lanciare la corsa. "La voce di Foligno – dice una nota del comitato elettorale –- rappresenta ad oggi l’unica vera alternativa alle due coalizioni di centrodestra e di centrosinistra in quanto equidistante dai due schieramenti e fuori dai partiti, che hanno dinamiche totalmente diverse e non rispondono più alle esigenze dei cittadini delusi da un cambiamento che non c’è stato". Finamonti ha messo in evidenza la squadra "fatta di uomini e donne che rappresentano, ognuno la propria categoria sociale e che hanno deciso di mettersi in gioco per dare voce alle proprie esigenze e riappropriarsi di una città stanca, rassegnata, malgestita e non sufficientemente valorizzata". Lanciata anche linea della campagna elettorale, che "non sarà incentrata sull’attacco ma sul fare, cercando di portare avanti progetti per la città solo se concretamente realizzabili".

Annunciato il fatto che nella lista stiano confluendo persone e giovani, "ascoltati per le loro idee indipendentemente dall’appartenenza politica". Quanto alle linee guida della campagna elettorale: sanità pubblica, rifiuti e ambiente, cura degli animali, sicurezza, sport, cultura/eventi di qualità, sociale, imprese e attività commerciali, aeroporto, ex Zuccherificio, periferie, centro storico, ristrutturazione del mercato tradizionale.