La visita di Lda Luca D’Alessio

AMELIA Lda Luca D’Alessio, in visita alla Comunità Incontro. "In viaggio verso Perugia, per una ospitata presso un noto network radiofonico nazionale, LDA ha fatto tappa a Molino Silla, per conoscere la struttura, ascoltare le testimonianze dei ragazzi impegnati nel percorso di recupero e per portare loro la sua vicinanza", fa sapere la struttura di recupero fondata da don Pierino. La visita, aggiunge la Comunità, si è svolta nell’ambito del progetto “MeetLife” la prima piattaforma interattiva contro le dipendenze finanziata dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ideata dalla Comunità Incontro Onlus che sta coinvolgendo anche numerosi giovani artisti del panorama musicale italiano, per sostenere l’iniziativa. LDA, in veste di “testimonial” del progetto per un giorno, ha voluto condividere sui social un messaggio contro l’uso di droghe.