La vera salute di tutti?. Si promuove a scuola

Tre scuole dell’Umbria, l’Istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro Volta’ di Perugia, l’istituto tecnico economico e professionale per i servizi ‘Casagrande-Cesi’ di Terni e l’Istituto comprensivo ‘F. Morlacchi’ Perugia 1, rispettivamente capofila regionale e provinciali del progetto ’Scuole che promuovono salute’ hanno organizzato la prima giornata di formazione e incontro tra le scuole aderenti alla Rete. L’evento ha rappresentato un primo passo, uno spazio di confronto rispetto alla condivisione di un modello di scuola organizzato in maniera tale da condividere uno stesso approccio alla salute, globale, sistemico e interconnesso, e uno stesso linguaggio, seppur declinabili secondo le diverse necessità di ciascun istituto. Lo scopo del corso è stato quello di far conoscere il modello di approccio globale alla Salute e la sua articolazione nelle politiche sanitarie e sociali, favorirne la diffusione all’interno delle scuole, così da costruire e rafforzare la dimensione di lavoro in rete.