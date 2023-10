La Valle di Signorelli: una guida speciale creata da ragazzi speciali

Una città senza barriere dove l’arte e la bellezza diventano strumenti di inclusione sociale e relazione fra le persone. Già patria del grande maestro Alberto Burri e culla del Rinascimento, di Raffaello e Signorelli, ora Città di Castello diventa la prima città in Italia dove i musei di arte contemporanea e la Pinacoteca comunale, sono fruibili da tutti, grazie ad alcune guide speciali realizzate da ragazzi altrettanto speciali. Dopo Burri ora anche per la Valle di Signorelli è a disposizione una guida di simboli e immagini, in comunicazione aumentativa e alternativa, frutto del lavoro di 11 giovani con disabilità. Ieri c’è stata la presentazione ufficiale in Pinacoteca e oggi al Quirinale la consegna della prima copia al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Dietro la guida 11 giovani, tra i 18 e 26 anni coordinati da un team qualificato di esperti e sostenuto dal comune e dalla cooperativa "La Rondine" con alcunin sponsor. In venti pagine è così racchiusa una delle prime guide dedicate ad un autore e non ad un museo, la "Valle di Signorelli" per un percorso che abbraccia le opere prodotte dal grande maestro del Rinascimento e dalla loro influenza sui committenti, tra cui la Pala di San Sebastiano e il ciclo di affreschi nell’Oratorio di San Crescentino o la Deposizione nella chiesa di Santa Croce a Umbertide. Aurora Bazzurri, Nizar Douari, Gioia Giorgi, Alberto Marinelli, Mattia Melelli, Matteo Perioli, Mirko Pietosi, Matteo Ricci, Giacomo Testi, Livia Tose e Luca Varzi, sono i protagonisti di questo progetto editoriale destinato a far scuola in Italia. Progetto che rientra nella programmazione de "La Città su Misura" inaugurato e sostenuto grazie alle risorse comunitarie di Agenda Urbana.

Oggi per il team è un giorno speciale: l’udienza al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al quale, attraverso il Comune, i ragazzi avevano inviato una lettera di presentazione dei progetti delle guide che consegneranno nelle sue mani.