’La Vallata d’Oro’, olio buono in vetrina Tra concorsi, incontri e degustazioni

PIEGARO – Le eccellenze dell’agroalimentare umbro protagoniste in questo fine settimana a Castiglion Fosco, in occasione de ’La Vallata d’Oro’. L’evento, creato da Elisa Galli e alimentato dalla sua infinita passione per l’olio di qualità, offrirà diverse occasioni di confronto, stimolanti perché legate non solo all’assaggio, ma al colloquio diretto con i produttori. ’La Vallata d’Oro’ è anche occasione di confronto tra gli oli umbri, di grandi e piccoli produttori, tra i quali sarà premiato il migliore dopo l’attenta analisi organolettica del panel di assaggio guidato da Gianfranco De Felici - già capo panel di Ercole Olivario -, del Laboratorio di Analisi Merceologiche e Territoriali (La.Me.T) dell’Università di Cassino. La premiazione si terrà domani pomeriggio a Castiglion Fosco.

"Incontri con la Qualità - Oli Extravergine di Oliva e Aceti" è invece il tema dell’incontro che si tiene oggi (ore 17,30). Un’esperienza innovativa dedicata all’enogastronomia e alla scoperta dei segreti dell’olio extravergine di oliva e degli aceti pregiati; un’opportunità inconsueta per ampliare le conoscenze su questi tesori culinari e incrinare le certezze che alcuni difendono. Moderatore dell’evento sarà Maurizio Pescari, scrittore, esperto di comunicazione, impegnato nella diffusione della cultura dell’olivicoltura e dell’olio extravergine di oliva. L’appuntamento vedrà protagonisti tre produttori Maria Clara Tiberi del Podere Tiberi di Viterbo, Cesare Renzo, dell’Azienda Agricola Biologica F.lli Renzo di Corigliano Calabro e Eugenio Ranchino del Frantoio Ranchino di Porano di Orvieto. Il Capo Panel Gianfranco De Felici, parlerà della sua attività e del gruppo da lui coordinato di assaggiatori professionisti e dell’impatto delle differenti varietà di olive, sull’olio che se ne ottiene. L’incontro offrirà l’occasione di scoprire ed approfondire la cura dell’aceto balsamico, grazie alla presenza di Angelo Valentini, oxologo, che condividerà le sue conoscenze e la passione.

Domani 2 luglio ’La Vallata d’Oro’ seguirà un programma ricco con laboratori di degustazione aperti a tutti, dalla degustazione di olio proveniente dalle altre regioni (ore 17), ai giochi olfattivi “Prova il tuo naso” e “Trova l’intruso” (ore 17,30). Coreografia di eccezione grazie alle auto d’epoca, che animeranno Castiglion Fosco, pronte ad essere ammirate fino alla votazione popolare della più elegante.