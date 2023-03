"La Turrenetta autonoma rispetto al resto della struttura"

Un "laboratorio di innovazione in" collaborazione con l’Università di Perugia che, insieme agli studenti, abbia il compito di animare il dibattito sul Turreno e valutare le varie soluzioni in campo per la gestione dello storico contenitore del centro storico. L’iniziativa è stata presentata ieri al Dipartimento di Giurisprudenza da Antonio Bartolini, Ordinario di Diritto amministrativo, alla presenza tra gli altri della professoressa Livia Mercati e di Margherita Scoccia, assessore all’Urbanistica, insieme al dirigente del Comune Fabio Zepparelli. "Si tratta di una formula estremamente innovativa per la didattica viste le procedure nuove che verranno affrontate" ha detto Bartolini. Dopo aver ricordato a grandi linee il progetto, l’assessore Scoccia (foto) ha detto che "la Turrenetta, realizzata con il primo stralcio dei lavori, sarà completamente autonoma rispetto al resto della struttura. E questo consentirà di farla funzionare prima del completamento totale dell’intervento".