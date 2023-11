La truffa del fotovoltaico. Denunciato un imprenditore

MAGIONE – E’ stato un imprenditore agricolo di circa settant’anni a recarsi dai carabinieri di Magione per denunciare di essere stato gabbato con una "truffa" sull’energia. Da quel racconto è partita l’indagine dei carabinieri di Magione che all’esito degli accertamenti hanno denunciato a piede libero l’ipotesi di reato di truffa un imprenditore cinquantenne, amministratore unico di una società operante nel settore dell’energia.

L’anziano imprenditore agricolo, infatti, intenzionato a realizzare un impianto fotovoltaico della potenza di circa 6 kilowattora nella propria azienda agricola, nel mese di marzo 2023 avrebbe commissionato i lavori di realizzazione all’imprenditore cinquantenne, versandogli a titolo di acconto – mediante bonifico bancario – circa 15 mila euro (su un totale di 19 mila dovuti per l’opera finale). I lavori però, poco dopo il loro inizio, nel mese di giugno sarebbero stati arbitrariamente interrotti senza essere conclusi rendendo di fatto inservibile l’impianto.

L’imprenditore che aveva in carico lo svolgimento dei lavori, in aggiunta, si sarebbe addirittura reso irreperibile dopo aver incassato il denaro, trasferendo anche la propria residenza in altra regione. A nulla sono valsi i tentativi del settantenne di contattarlo. Per quanto sopra, l’uomo ritenuto presunto responsabile del reato di truffa, è stato scoperto e denunciato dai Carabinieri ferito alla competente autorità giudiziaria.