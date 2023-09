La Treofan cambia volto e riparte Dai nuovi proprietari piani ambiziosi

Ecco la nuova Treofan, che punta a riassorbire gli oltre 90 lavoratori in cassa integrazione da un paio d’anni, fino ad arrivare a 150 unità, con l’obiettivo di rilanciare l’intero polo chimico ternano. Dopo la firma del preliminare con la proprietà di Treofan, la multinazionale indiana Jindal, si è presentata al territorio Visopack Sp Zoo, la multinazionale polacca specializzata nella produzione di film in polipropilene che si occuperà della reindustrializzazione degli impianti. Il ceo Michael Yanovski, già a Terni circa vent’anni fa come ad di Moplefan, ha affermato che il piano industriale verrà presentato fra circa due settimane. Previsti il riavvio di una linea di produzione con riassunzione degli oltre 90 lavoratori ex Treofan e investimenti per una seconda linea “bio oriented“. Alla presentazione, tra gli altri, il liquidatore di Treofan, Filippo Varazi, il sottosegretario al ministero delle Imprese, Fausta Bergamotto, il consulente del Mimit per le crisi industriali Giampietro Castano, il prefetto Giovanni Bruno, la presidente della Regione, Donatella Tesei, con gli assessori Michele Fioroni e Paola Agabiti, la presidente del Consiglio comunale, Sara Francescangeli, il presidente della sezione ternana di Confindutria, Riccardo Morelli, l’ex sindaco Leonardo Latini e i sindacati: Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. "Siamo soddisfatti - così Bergamotto - che l’acquirente industriale operi già nel settore. Sottolineiamo l’importanza della tutela piena dell’occupazione e delle condizioni economiche contrattuali dei lavoratori. Resta da completare la new diligence da parte dell’acquirente, ma ci auguriamo che entro il mese anche quest’ultimo passaggio si concluda positivamente". "Convincere Jindal non è stato facile - spiega Varazi - ma alla fine ci siamo riusciti: questo è un primo passo. Ora siamo di fronte a una reindustrializzazione in continuità che ci pone di fronte a nuovi e importanti obiettivi". Poi il ceo Yanovski: "Non vedo l’ora di dare nuova vita a questo impianto, sarà un grosso lavoro. Reimpiegheremo tutti i lavoratori". Per l governatrice Tesei questo è "non un semplice schema di liquidazione ma una vera e propria reindustrializzazione"

Ste.Cin.