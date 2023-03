La tragica storia della studentessa Mahasa Amini Quella ciocca di capelli che le costò la vita

Attraverso i secoli le donne hanno rivendicato molti diritti, tuttavia al giorno d’oggi non possono vantare una condizione di completa parità rispetto all’uomo, soprattutto se si confronta la realtà occidentale con quella orientale. In molti Paesi a maggioranza islamica, come in Iran, il divario tra condizione maschile e femminile è notevole ed oggi le donne si ribellano e lottano contro la violenza e la discriminazione. Un importante esempio è la storia di Mahasa Amini, una studentessa ventiduenne, che il 13 Settembre 2022 è stata fermata all’uscita della metropolitana a Theran perché le spuntava una ciocca di capelli, trasgredendo il severo codice di abbigliamento della Repubblica islamica. La giovane fu portata in un centro di riabilitazione, venne picchiata, entrò in coma e dopo tre giorni morì in ospedale. L’indignazione che seguì diede inizio a proteste: in strada scesero molte ragazze con le loro madri, donne che avevano sempre indossato il velo, ma non volevano che le loro figlie fossero obbligate a metterlo e, tanto meno, che fossero arrestate e uccise. Il velo che copre i capelli è l’apice di un sistema che maltratta le donne fin dal secolo scorso. Queste proteste rappresentano un passo avanti rispetto al passato, ma non basta...