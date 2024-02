La terra trema a Spoleto. Un boato, poi la paura. Evacuate anche le scuole

La terra torna a tremare, attimi di paura ieri in tarda mattinata, evacuate le scuole. La prima scossa di terremoto di 3.5 gradi è stata registrata alle 11 e 55, poi due minuti più tardi ancora una scossa del 3.1. L’epicentro, secondo i dati forniti da IGV, è stato individuato nella frazione di Eggi ed il movimento sussultorio è stato accompagnato da un forte boato. Attimi di paura soprattutto nelle scuole cittadine di ogni genere e grado che sono state immediatamente evacuate. Gli studenti hanno anticipato l’uscita e già intorno alle 13 è arrivata l’ordinanza comunale che, in via precauzionale, ha chiuso tutte le scuole e gli impianti sportivi comunali anche per la giornata di oggi. Annullati anche tutti gli eventi previsti nella giornata odierna. Lo sciame sismico è proseguito per tutto il pomeriggio con altri terremoti di magnitudo compresa tra il 2 ed il 2.9. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco non si ravvisano né danni né feriti, ma al numero d’emergenza è arrivata qualche richiesta di verifica, probabilmente più per paura che per danni reali. Intanto l’amministrazione comunale, sempre a scopo precauzionale, ha subito attivato il centro di protezione civile di Santo Chiodo ed ha previsto tre aree di accoglienza per la popolazione (20 posti letto nell’area attrezzata di Eggi, 40 all’interno del Palazzetto dello Sport "Don Guerrino Rota" e altrettanti nella palestra dell’Istituto Alberghiero, dove verranno ospitati gli studenti del convitto della scuola e il personale. La sfilata dei carri allegorici di carnevale prevista per domani nella parte bassa della città è rimasta in dubbio fino alla fine, ma si terrà regolarmente. Annullati comunque tutti gli eventi del programma del carnevale previsti per oggi alla biblioteca comunale, nei musei cittadini. Intanto l’amministrazione comunale da domani attiverà tutti i controlli per verificare eventuali danni negli istituiti scolastici e negli immobili comunali. Lo stesso sindaco Andrea Sisti già due mesi fa era stato costretto a firmare un’ordinanza di chiusura delle scuole sempre per il fine settimana a causa di un altro sciame sismico notturno (6 dicembre) con magnitudo massima di 3 gradi con epicentro sempre nella zona di Spoleto. Attimi di paura con molte persone scese in strada. La terra era tornata a tremare anche domenica scorsa, alle roe 17 era stata registrata una scossa di circa 2.5 gradi.