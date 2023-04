La terra dell’integrazione I giorni dei gemellaggi

Da oggi al 22 aprile, Gubbio ospita ’Twinners for Tomorrow’, una serie di incontri che ha come finalità principale quella di rafforzare l’integrazione europea e la promozione di contatti tra le comunità di Paesi diversi basati sui valori fondanti dell’Unione, come l’inclusione, la parità di genere e la non discriminazione.

A fare da cornice a quest’evento, promosso dal Comune di Gubbio in collaborazione con l’associazione Gubbio Gemellaggi e che si inserisce nell’ambito del progetto europeo finanziato dal programma CERV (Citizens, Equality, Rights and Values), sarà il Centro Servizi Santo Spirito. Arriveranno nella città di pietra delegazioni, comprensive di amministrazioni, associazioni per i gemellaggi e ragazzi e professori delle scuole coinvolte, da Thann in Francia, Wertheim in Germania, Szentendre in Ungheria e Huntingdon e Godmanchester nel Regno Unito. Gli ospiti arriveranno a Gubbio già nella giornata di oggi, quando verranno accolti anche con una cena nella Taverna di Sant’Antonio in via Fabiani, mentre da domani partiranno gli incontri e le discussioni, oltre a workshop riguardanti anche il futuro dell’Europa e l’inserimento dei giovani in questo contesto.

La giornata del 21 aprile, invece, chiuderà il cerchio, con gli ospiti che saliranno al monte Ingino con la funivia: nella basilica di Sant’Ubaldo il vescovo Luciano Paolucci Bedini (nella foto) celebrerà la messa, anche per ricordare il 65° anniversario del gemellaggio tra Gubbio e Thann, unite proprio dal Santo Patrono.