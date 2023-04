La Terni dei motori protagonista all’International Motor Fest

TERNI – La Terni dei motori, che spesso ha primeggiato nel mondo, torna protagonista con l’International Motor Fest, che si terrà sabato 29 aprile nel cuore della città, fra la Biblioteca comunale (Bct) e piazza della Repubblica, dalle 10 alle 18. Organizzato dalla Pileri Management, l’evento ospiterà inn Bct l’esposizione delle moto storiche, vincenti ed originali, di campioni come Libero Liberati, Paolo Pileri, Fosco e Mirko Giansanti, Danilo Petrucci e del team Pileri vincitore di due titoli mondiali con Loris Capirossi. Sabato alle 10, sempre in Bct, una tavola rotonda con ospiti d’eccezione come Danilo Petrucci, il campione di Enduro, Tommaso Montanari, quindi Filippo Grimani, Cesare Conti, Marcello Giovannetti, Danilo Irti, Guido Marchegiani, Carlo Menegali, Sergio Pannuzi, Luciano Viola, Giuliano Zera, Manrico Liberati e Francesco Pileri. L’International Motor Fest è patrocinato da Regione Umbria, Provincia, Comune di Terni e Bct.