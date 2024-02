La Ternana lotta e vince. Impresa contro la Reggiana

REGGIANA

0

TERNANA

2

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi, Sampirisi, Rozzio, Marcandalli, Fiamozzi (16’ st Girma), Kabashi, Bianco (33’ st Cigarini), Pieragnolo, Antiste (16’ st Blanco), Melegoni (1’ st Portanova), Gondo (17’ st Pettinari). All. Nesta

TERNANA (3-5-1-1): Iannarilli, Sgarbi, Capuano, Lucchesi (27’st Faticanti), Casasola, De Boer (35’st Labojko), Amatucci (27’st Dalle Mura), Luperini, Carboni, Pereiro (35’st Marginean), Favilli (20’st Raimondo). A disp.: Franchi, Vitali, Sorensen, Boloca, Zoia, Dionisi. All. Breda

Arbitro: Monaldi di Macerata

Marcatori: 9’ pt Sgarbi, 30’ st Raimondo

Note: Minuto di raccoglimento per la tragedia di Firenze. Spettatori 8.796 (582 ternani). Ammoniti: Lucchesi, Gondo, Pieragnolo, Rozzio, Sgarbi, Iannarilli.

La Ternana torna a vincere in trasferta dopo due mesi esatti dal successo in casa del Lecco, sbancando il "Città del Tricolore" di Reggio Emilia con un gol per tempo. Ha aperto le marcature Sgarbi dopo appena 9 minuti dall’inizio della gara e ha messo in ghiaccio il risultato Raimondo alla mezzora della ripresa, confermandosi "bomber" da trasferta con il suo ottavo sigillo personale. Le fere, seguite in Emilia da quasi 600 tifosi, nel delicato confronto con la Reggiana che era reduce da una striscia di 7 turni positivi hanno dimostrato di aver metabolizzato immediatamente la beffa del pareggio con lo Spezia. Quella dei rossoverdi è stata una reazione lucida e importante dal punto di vista tattico nonostante alcune assenze. Breda, che all’ultimo momento ha dovuto fare a meno anche di Distefano messo kappaò dalla febbre, ha proposto il 3-5-1-1 rilanciando Favilli – al rientro dopo la squalifica – unica punta di poco avanti a Pereiro mentre a centrocampo ha confermato Luperini e Amatucci, col pacchetto arretrato rimasto invariato. Le fere passano in vantaggio dopo appena 9 minuti con Sgarbi, il quale raccoglie al limite dell’area la respinta di un difensore reggiano sul cross dalla sinistra di Carboni gelando Bardi con un tiro imprendibile. Le fere vanno vicine al raddoppio al 44’ con Carboni, che riceve palla in area su cross dalla destra di Pereiro e di testa manda sopra la traversa. Nella ripresa, al 9’, ci prova subito Pereiro ma il suo tiro viene deviato in angolo da Bardi, mentre al 24’ Iannarilli salva su conclusione ravvicinata di Blanco. A mettere al sicuro la partita per la Ternana ci pensa Raimondo al 30’ del secondo tempo, che infila Bardi a porta vuota su assist di Faticanti. Le fere hanno poi gestito il doppio vantaggio correndo un solo brivido al 42’, quando Monaldi ha assegnato un rigore alla Reggiana per un intervento in area di Marginean su Girma. Dopo il consulto con il var l’arbitro ha cambiato decisione. I tre punti danno linfa vitale alla classifica dei rossoverdi che sabato riceveranno il Lecco in un altro scontro diretto per la salvezza.