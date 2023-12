La Ternana e il ’sociale’. Un libro per le famiglie

In casa Ternana Calcio il periodo natalizio è caratterizzato anche da idee e iniziative per i ragazzi e i tifosi. Scatta il progetto relativo al secondo volume di “Arnold e gli Scaldapanchina“, libro di forte significato sociale per la fascia kids, scritto da Philip Osbourne (autore di bestseller internazionali) con la creatrice grafica Roberta Procacci. Giuseppe D’Aniello, direttore operativo-gestionale della società rossoverde: "Il progetto del libro ha subito destato in noi grande interesse e l’operatività è stata immediata. Tra le iniziative per i tifosi, dopo quella dei biglietti per due gare a prezzo speciale, ci saranno promozioni riservate agli abbonati". "Arnold è personaggio ’pop’ – spiega Dario Gulli, direttore creativo di Almond Entertainment – ed è la chiave giusta per trattare temi fondamentali nella fascia 711 anni anche nelle famiglie". Dopo il successo del primo volume, come spiegato da Mauro Esposito (Ufficio scolastico provinciale), anche il secondo che uscirà in gennaio sarà presentato nelle scuole (da febbraio in poi) e distribuito gratuitamente al “Liberati“ in occasione di una gara dei rossoverdi. Cristina Siciliano, presidente di Armando Curcio Editore, ha annunciato l’istituzione di borse di studio in collaborazione con la Ternana Calcio.

Augusto Austeri