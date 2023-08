La tecnologia immersiva alla mostra del Perugino

CITTÀ DELLA PIEVE - La mostra “Al battesimo fu chiamato Pietro. Il Perugino a Città della Pieve“ non è solo un’esposizione di 27 opere del grande maestro e di altri protagonisti del Rinascimento ma rappresenta un’occasione unica per riscoprire alcuni capolavori del Perugino osservandoli in modo diverso e da un altro punto di vista, come il dipinto del Battesimo di Cristo normalmente esposto nella cattedrale di Città della Pieve. L’opera, attualmente collocata nella sede di mostra di Palazzo della Corgna, viene infatti valorizzata attraverso una nuova collocazione e una tecnologia immersiva. La mostra di Città della Pieve è stata curata da Vittoria Garibaldi, Francesco Federico Mancini e Nicoletta Baldini, con l’intervento di Antonio Natali. Organizzata dal Comune grazie anche al contributo del "Comitato Promotore delle celebrazioni per il quinto centenario dalla morte del pittore Pietro Vannucci detto "il Perugino", che ha premiato la qualità progetto espositivo, la mostra è aperta fino al 30 settembre ed è stata patrocinata dal Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Regione, Enit - Agenzia Nazionale del Turismo, Federturismo Confindustria, Camera di Commercio dell’Umbria, Rai Umbria.