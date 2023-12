La svolta dell’ambulatorio comunale. Il ’piccolo’ Polino riscrive la sanità

Il comune più piccolo dell’Umbria nel rapporto tra superficie e popolazione, 207 abitanti, avvierà a gennaio il primo ambulatorio di comunità e telemedicina, con sistemi avanzati di assistenza. Lo annuncia il sindaco Remigio Venanzi. Un progetto del Comune, "il primo – sottolinea Venanzi - a dotarsi di un proprio centro dove sarà possibile effettuare molti esami".

L’ambulatorio sarà in grado di effettuare elettrocardiogramma, ecografia, ecocardiogramma. Sono previste anche visite a domicilio e l’utilizzo della telemedicina, per consulenze a distanza. "Grazie alla versatilità del laboratorio – spiega infatti il sindaco - quasi tutte le prestazioni potranno avvenire anche al domicilio del paziente, favorendo quindi le prestazioni per anziani, disabili e tutte le altre categorie svantaggiate". Tra gli obiettivi, l’azzeramento delle liste d’attesa. I lavori di allestimento inizieranno a breve mentre l’attivazione è prevista a gennaio. Ma come nasce il primo ambulatorio comunale? "E’ una iniziativa del Comune – spiega ancora Venanzi – che si è aggiudicato un bando di 145mila euro con fondi Pnrr destinati proproprio agli ambulatori di comunità". L’organizzazione del servizio è stata appaltata a una multinazionale milanese. Le dotazioni mediche, quindi, sono già previste, ma come funzionerà effettivamente il servizio? "Il medico di famiglia apre il suo ambulatorio in paese una volta a settimana – spiega ancora il sindaco –, la farmacista che opera allo sportello farmaceutico è qui tre volte a settimana: sono loro gli operatori abilitati. Saranno possibili anche visite a domicilio e, qualora lo riterrà opportuno, il medico potrà servirsi della telemedicina, trasmettendo gli esami effettuati. A chi? Valuteremo un’intesa con l’ Usl ma pensiamo anche a strutture che svolgono gratuitamente servizi del genere". Benefici evidenti per la popolazione. "Il 45% dei nostri abitanti è over 60 – conclude Venanzi – e in questo modo garantiamo sul territorio una sanità diversificata. Le persone fragili si sentiranno meno sole e non dovranno fare viaggi per una visita medica".

