La stufa non arriva, anziano truffato La polizia denuncia due persone

Ancora una truffa ai danni degli anziani. Questa volta si tratta di un raggiro telematico nel quale è caduto un pensionato orvietano che voleva comprare per mille euro una stufa a legna che aveva trovato su internet. Interessato all’offerta, ha contattato il venditore per accordarsi sull’acquisto e le modalità di pagamento e l’anziano acquirente ha versato sul conto corrente indicato la somma pattuita. Una volta effettuato il pagamento, la stufa non è giunta al domicilio. Dopo alcune settimane di attesa, visto che il venditore non rispondeva più alle chiamate, l’anziano si è reso conto di essere stato truffato e si è recato al commissariato dove ha raccontato quanto successo e ha sporto denuncia. Sono scattate le indagini della squadra Anticrimine, nel corso delle quali gli investigatori hanno svolto degli accertamenti che sono stati estesi anche in altre città e, coinvolgendo altre articolazioni della polizia sono riusciti a raccogliere una serie di elementi che hanno portato alla identificazione dei due presunti responsabili: entrambi cittadini italiani residenti a Crotone, e uno dei due aveva già a suo carico numerose denunce e segnalazioni di polizia per reati dello stesso tipo. Al termine delle indagini il commissariato, diretto da Antonello Calderini, ha denunciato per truffa i presunti autori del fatto. Per evitare il ripetersi di questi episodi, gli inquirenti fornicono alcuni consigli utili ad aiutare i cittadini nella prevenzione di questi reati: innanzitutto quando si decide di fare acquisti on line bisogna verificare le recensioni sul venditore; è opportuno dare la preferenza a siti certificati o negozi online ufficiali. Inoltre, bisogna diffidare dai prodotti offerti a un prezzo molto basso. Il consiglio è sempre di prediligere lo scambio a mano,altrimenti è bene utilizzare e richiedere metodi di pagamento sicuri e tracciabili.

Cla.Lat