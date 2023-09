La Stranieri e la sostenibilità: "Noi, ambasciatori del rispetto"

Perugia Palazzo Gallenga non è solo l’Università ambasciatrice della lingua e della cultura italiana nel mondo. Ma diventa anche “scuola“ della sostenibilità, per rimettere al centro dei luoghi la popolazione studentesca in maniera ecocompatibile e socialmente integrata, attraverso una riqualificazione degli spazi verdi e una serie di interventi di urbanistica tattica. Dalle parole ai fatti, ieri nel giardino della palazzina Valitutti del Campus Unistrapg è partita una delle prime azioni a dimostrazione di questa sensibilità: una matricola ha piantato un albero. Maura Marchegiani, delegata alle politiche per la sostenibilità, spiega che "in occasione dell’avvio delle lezioni Unistrapg proseguirà nel suo impegno in favore dell’ambiente attraverso la piantumazione di un albero per ogni nuova matricola iscritta. L’iniziativa era stata avviata già lo scorso anno attraverso il dono virtuale ad ogni nuovo studente di un albero messo a dimora in varie parti del mondo a testimonianza del ruolo di Unistrapg non solo come ambasciatrice della lingua e cultura italiana ma anche come portabandiera di sostenibilità globale".

"Quest’anno - prosegue Marchegiani - l’iniziativa assume una valenza più tangibile, concreta e di prossimità, contribuendo alla realizzazione del progetto di riqualificazione urbana che vede coinvolti insieme all’Unistra, l’Università di Perugia, enti locali e centri di ricerca". Altro progetto, la partecipazione alla III edizione del Climbing for Climate, per una più diffusa sensibilizzazione sul nevralgico tema dei cambiamenti climatici. Il 30 settembre l’Ateneo organizzerà infatti un’escursione al Lago Trasimeno, aperta a studenti e cittadinanza, che sarà anche occasione di riflessione sulla fortissima valenza che il bacino lacustre riveste nel tessuto territoriale e sociale della regione.

S.A.