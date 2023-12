GUBBIO – Manca l’ufficialità, ma da indiscrezioni che hanno trovato indiretta conferma in ambienti solitamente ben informati, la strada statale “Contessa” riaprirà al traffico lunedì 18 dicembre. A conclusione cioè dei lavori da parte dell’Anas, relativi ad interventi urgenti ed indifferibili quali il ripristino strutturale del viadotto e della galleria oltre alla sistemazione dei tratti allargati prima e dopo il viadotto stesso, alla pavimentazione stradale ed alla installazione delle barriere laterali di sicurezza. Il tutto per un investimento complessivo di 9,4 milioni di euro. Da definire ancora il programma di una giornata importante, attesa da tempo trattandosi di una arteria fondamentale nel quadro dei collegamenti interregionali, essenziale per alimentare anche flussi turistici e commerciali. Va dato atto alle maestranze e alla ditta appaltatrice di aver operato con professionalità nel rispetto, in contesto delicato ed anche in sinergia con le istituzioni, di un crono programma rigidamente rispettato. Il sindaco Stirati aveva annunciato una data collocata entro il 20 dicembre.