La strada della tragedia Petizione per la sicurezza

Sotto il cavalcavia di San Giustino dove nella notte tra il 2 e il 3 dicembre morirono Luana, Gabriele, Nico e Natasha, quattro ragazzi di Città di Castello, ci sono ancora i fiori, qualche candela, una lettera stropicciata dal tempo, ma nessun guard rail. A distanza di oltre 5 mesi dal fatto l’assenza di un dispositivo di protezione, nonostante l’immane tragedia, non è sfuggita a molti. Tanto che nella piattaforma change.org è partita una petizione per chiedere ’installazione di una barriera protettiva nel luogo dove i quattro ragazzi persero la vita.

Nel giro di un paio di giorni questa petizione – grazie al passa parola e alla condivisione nei social – è stata firmata da circa 2 mila persone e il numero cresce velocemente, ora dopo ora. La petizione è orientata a porre all’attenzione del comune di San Giustino la richiesta delle famiglie e di tutta la comunità di installare un guard rail protettivo in corrispondenza della curva al termine del rettilineo, nei pressi della zona industriale, dove si consumò il tragico incidente avvenuto a inizio dicembre che è costato la vita a quattro ragazzi giovanissimi.

"La curva risulta tuttora particolarmente pericolosa e gli interventi intrapresi dal comune per la messa in sicurezza (segnali catarifrangenti ed una freccia) non sono assolutamente sufficienti ad evitare la possibilità di un futuro evento simile. Infatti, tuttora in caso di fuoriuscita di un veicolo dalla carreggiata risulterebbe inevitabile l’impatto con il pilastro del cavalcavia", si legge nella petizione on line. Le persone che hanno aderito a questo appello e che stanno facendo salire il numero di firme chiedono dunque a gran voce l’installazione di un guardrail protettivo "onde evitare il ripetersi di una tragedia che evidentemente non è riuscita ancora a far aprire gli occhi a tutti", si legge. La protezione lungo la strada era presente almeno fino al 2017, poi era stata rimossa e mai più reintrodotta. Si tratterebbe dunque di procedere a una ricollocazione della barriera protettiva ricalcando un dispositivo che già c’era e del quale ora ne chiedono il ritorno i promotori della petizione che si appellano a tutti coloro che vorranno partecipare: "Più firme raccogliamo, più saremo convincenti nei confronti del comune di San Giustino", si legge ancora nelle motivazioni scritte da un gruppo di persone, tra cui anche qualche familiare dei ragazzi che purtroppo persero la vita in quel punto in una maledetta notte di dicembre che nessuno dimenticherà mai.

Cristina Crisci