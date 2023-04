La Stele della legalità restituita alla città, cerimonia con tanti studenti

È stata restituita alla cittadinanza la Stele della legalità, grazie alla collaborazione e alla rete solidale che si è creata tra l’associazione Green Heart, promotrice del progetto “La città che noi vogliamo”, il Comune e alcuni imprenditori del territorio. La cerimonia, resa più bella e allegra dalla presenza di tanti studenti, si è tenuta ieri al percorso verde di Pian di Massiano, dopo il danneggiamento ad opera di gesti vandalici. "Una ferita ancora aperta – precisa Antonino Chifari, da cui ha avuto origine il progetto, presidente di Green Heart ed ex consigliere comunale di Perugia con delega alla legalità –. Perugia non è questa, è una città dai principi democratici importanti e quindi noi con l’innesto della nuova stele vogliamo riaffermarli".

Il taglio del nastro si è aperto nel ricordo di Laura Buco, prematuramente scomparsa, "che ha sostenuto il progetto con amore incoraggiando l’associazione a proseguire sulla strada intrapresa", ha ricordato Chifari. Erano presenti tra gli altri, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, il comandante della Stazione dei Carabinieri di Perugia Claudio Zeni, il commissario capo della Polizia di Stato Monica Corneli, il direttore della Caritas don Marco Briziarelli, Salvatore Maria Miccichè, consulente del

progetto ed ex provveditore agli studi di Perugia, e i dirigenti scolastici Cristina Bonaldi (Perugia 4), Fabio Gallina (Perugia 5) e Simona Ferretti (Perugia 12). Il progetto ha varcato i confini regionali e difatti, ha ricordato Chifari, "alcuni lavori preparati dagli studenti dell’Istituto Bernardino di Betto sono stati esposti anche all’Aula Bunker del carcere dell’Ucciardone di Palermo". "Oggi siamo qui per ricordare che all’origine della legalità c’è anzitutto la cultura del rispetto – dichiara Romizi –, il seme da cui scaturiscono tutte le regole di convivenza. Ciò che chiediamo ai bambini e ai ragazzi è di imboccare la strada della cura e non dell’indifferenza".

Silvia Angelici