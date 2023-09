La stazione fantasma. Pierantonio, quale futuro?

UMBERTIDE – Quale destino per la stazione ferroviaria di Pierantonio dopo il terremoto? Questa l’interrogazione rivolta all’assessore Enrico Melasecche dai consiglieri regionali della Lega Manuela Puletti, Marco Castellari e Valerio Mancini. Puletti ha ricordato come il sisma abbia reso inagibile la stazione della frazione, danneggiando la sala d’aspetto e il locale tecnologico delle operazioni di scambio rotaia.

Per i leghisti "sarebbe opportuno garantire un’offerta oraria del servizio di trasporto compatibile con le esigenze degli studenti pierantoniesi che dovranno recarsi a scuola, fatto che contribuirà al "ritorno ad una vita per quanto possibile serena", poiché sono anche questi i presidi "a cui una comunità locale affida la propria ripresa". Nella risposta - che ha soddisfatto i firmatari dell’interrogazione - Melasecche ha riconosciuto che il sisma ha arrecato alla stazione danni notevoli da renderla inagibile ed attualmente recintata "per escludere situazioni di pericolo per gli utenti". Dopo sopralluoghi "è stato definito un intervento per un totale di 27mila euro che prevede una pensilina e il rifacimento della recinzione". "Gli interventi - ha aggiunto l’assessore - verranno realizzati dal Comune appena saranno disponibili gli stanziamenti richiesti allo Stato. Per questo abbiamo fatto richiesta di rimodulazione del piano. Nel frattempo continuano i lavori di rifacimento totale della ferrovia con la prevista riapertura della tratta Ponte San Giovanni-Terni e di quella Città di Castello-Sansepolcro. Pierantonio e Umbertide".

Pa.Ip.