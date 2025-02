La stanza dei sensi "Un anno di benessere. Luci e suoni per accompagnare la crescita"

Compie un anno di vita la “Stanza Snoezelen“, l’ ambiente innovativo pensato per trasformare l’esperienza educativa dei bambini, voluta dal preside Fabio Gallina, all’interno della scuola dell’infanzia “Stella Polare“ di Pila. La Stanza, grazie a una tecnologia all’avanguardia che implica l’impiego di tutti i sensi, è un vero e proprio viaggio nel benessere della persona, studiato per migliorare l’attenzione, favorire il linguaggio, la calma, l’autoregolazione emotiva e stimolare la creatività. L’approccio Snoezelen, nello specifico, prevede una relazione sensibile tra l’accompagnatore (docente esperto), l’ospite (il bambino) e l’ambiente controllato all’interno del quale sono offerte molteplici stimolazioni sensoriali (effetti visivi, uditivi, tattili, olfattivi, propiocettivi, vestibolari e gustativi). "Come assessora all’istruzione – ha detto Francesca Tizi - sono particolarmente orgogliosa oggi di celebrare questa iniziativa. Ringrazio l’Istituto Comprensivo Perugia 5 e il dirigente Gallina per il loro impegno, così come tutti gli esperti, gli educatori e le famiglie che hanno contribuito alla nascita e al successo del progetto. Voglio sottolineare quanto sia importante continuare a investire in strumenti e attività che mettono al centro il benessere e la crescita dei più piccoli. Tutti gli elementi – ha proseguito -, dagli effetti luminosi ai suoni agli oggetti tattili, sono studiati per offrire stimoli positivi e personalizzati, promuovendo non solo il rilassamento, ma anche la comunicazione,

l’apprendimento e la crescita personale. Un approccio che ha dimostrato di avere un impatto significativo in contesti educativi e terapeutici, migliorando la qualità della vita di chi ne usufruisce".

S.A.