La stagione I colori del teatro agli Avvaloranti

"Abbiamo selezionato spettacoli e artisti con lo scopo di incontrare un pubblico eterogeneo, dai molteplici interessi, con l’intenzione di tracciare sentieri tematici e avviare percorsi futuribili" Così la Fontemaggiore guidata da Beatrice Ripoli lancia la nuova stagione del Teatro degli Avvaloranti, intesa come "spazio vivo in cui coltivare un confronto fondamentale per la comunità"

Il cartellone, cresciuto nei numeri, punta su nomi amati dalla critica e dal grande pubblico, su giovani talenti e performer e si caratterizza per la varietà di generi e di temi ma anche di linguaggi e tecniche che le compagnie indagano. Giovedì c’è stata l’inaugurazione con Valerio Aprea e si prosegue giovedì 21 dicembre, con la comicità di un altro grande nome: Paolo Hendel (foto sopra) in “La giovinezza è sopravvalutata”, confessione autoironica sugli anni che passano. Terzo appuntamento venerdì 19 gennaio con l’impegno civile di “Dov’è finito lo Zio Coso“ con Gianni Poliziani e Alessandro Waldergan sul rischio dell’oblio e del revisionismo storico, il 2 febbraio spazio ai giovani con Michele Bandini che firma testo, regia e interpretazione di “Cani“, un lavoro sugli equilibri di potere distruttivi e generativi, connessi ai rapporti genitori-figli.

E ancora, l’8 febbraio i performers di Mattatoio Sospeso e del Teatro delle Briciole portano in scena le eleganti immagini di “Souvenir, il volo di Bella e Chagall” che tra danza aerea e poesia del circo racconta la vita del pittore Chagall. Il 16 febbraio Antonello Taurino presenta “Trovata una sega! - Racconto su Livorno, Modigliani e “lo scherzo del secolo” , il 29 Sara Bevilacqua rievoca “La stanza di Agnese“ a trent’anni dalla strage di via D’Amelio.

Riflettori sui grandi protagonisti del palcoscenico: martedì 15 marzo c’è Alessandro Benvenuti (foto sotto) con il suo “Panico ma rosa - Dal diario del tempo sospeso“, viaggio nella mente di un comico tra sogni e bisogni, ricordi e crudeltà, fantasie e humour, il 22 marzo arriva Giorgio Colangeli insieme ad Antonella Attili e Luisa Merloni con uno spettacolo sulla corruzione politica, “Le Volpi“. L’animazione grafica illumina la rivisitazione contemporanea di ”L’Oreste, quando i morti uccidono i vivi” con Claudio Casadio, che chiude la stagione domenica 21 aprile. I biglietti costano 15 euro l’intero, 12 il ridotto e 8 euro per il loggione, con abbonamento a 5 spettacoli a scelta. Info allo 0755286651 e 0755289555.

Sofia Coletti