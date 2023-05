La squadra del Cesvol Brilli alla presidenza Il vice è Gianfelice

Volontariato: eletta la squadra del Cesvol Umbria

L’assemblea regionale dei delegati ha formato il gruppo di lavoro per i prossimi tre anni. Ad affiancare il presidente Gianfranco Brilli, il vice Lorenzo Gianfelice. Faranno parte dell’organo di controllo come effettivi Massimo Pannacci e Michael Di Pietro e come supplenti Roberto Tortoioli e Giulio Lombardini. Il collegio dei garanti, infine vedrà come effettivi Roberta Valloni, Anna Letizia Lombardini, Giuliano Todisco e come supplenti Giovanni Stefanecchia e Bruno Minelli.