“La SOStenibilità virale“. Tra social e responsabilità

Va in scena domani a Perugia alla Sala dei Notari (ore 10), la prima edizione de "La SOStenibilità virale – social e responsabilità: temi etici del contemporaneo" una tavola rotonda a cui parteciperanno relatori di livello nazionale per affrontare temi come quelli dei contenuti sensibili, il rischio emulazione, la moderazione e il ruolo delle piattaforme, l’intelligenza artificiale l’importanza dell’educazione digitale". L’evento, promosso dall’Associazione Culturale Luna e con la forte collaborazione di Rai Umbria, cercherà di fare luce su alcune delle tematiche più attuali del nostro rapporto con i social network, con l’obiettivo di individuare formule e percorsi per rendere più sicura la nostra presenza digitale. Un argomento caldo, come dimostrano i fatti. La Francia, attraverso la recente legge sugli influencer sta cercando di fotografare e disciplinare quella che è a tutti gli effetti una nuova professione. Da noi il Garante delle Comunicazioni (AgCom) ha lanciato una proposta per individuare un quadro normativo "chiaro e trasparente" per gli influencer - equiparati, in determinate situazioni, a fornitori di servizi media - per una maggiore trasparenza e consapevolezza. E sempre in Italia, nelle ultime settimane ha preso forma e corpo l’Associazione Italiana dei Content e Digital Creators (presente al tavolo dell’incontro), per rappresentare la categoria professionale degli influencer e dei content creator ma anche per dare vita a iniziative atte a promuovere e ad approfondire la cultura digitale. Per esplorare al meglio contesto, problemi e possibili soluzioni, una serie di relatori inquadreranno i temi. Tra loro anche Matteo Grandi, esperto di social network, che con i suoi libri indaga da sempre il rapporto fra uomo e ambiente digitale e fresco di nomina nel Comitato Scientifico dell’Associazione Italiana Content Creator.