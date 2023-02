La sosta diventa più salata Aumenti per le strisce blu

Aumenti, fino ad un massimo di venti centesimo l’ora, per le strisce blu della città. A disporlo una delibera della giunta comunale, per la quale si è deciso di adeguare le tariffe dei parcheggi secondo l’indice Istat – FOI, che rileva i prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati. Le tariffe in questione sono rimaste bloccate dal 2015 e per loro si registra il primo ritocco. I nuovi prezzi andranno in vigore dal 1° marzo prossimo e saranno applicati dal lunedì al sabato, domenica e festivi esclusi, dalle 9 alle 20. La durata massima nelle zone a pagamento non può essere superiore a 5 ore. Resta la sosta gratuita nei primi trenta minuti e la sosta gratuita dalle 13 alle 14. Nello specifico, a piazza San Domenico, piazza San Francesco, via Umberto I, piazza Giacomini, via Oberdan, via Chiavellati, via corso nuovo e via Piermarini, la tariffa della prima ora passa da 1,10 euro a 1,30. Dalla seconda ora da 1,50 a 1,75 per una tariffa minima di 0,70 centesimi, contro i 60 di prima. In via Gentile da Foligno e via Marconi l’aumento è sempre di 20 centesimi, da 1 euro a 1,20. Quindici centesimi di aumenti per via Bolletta in tutti e tre i suoi tratti. L’aumento minore è quello in via Madonna delle grazie, che è di solo 10 centesimi. Cresce, di conseguenza, anche il canone annuo per i residenti e gli autorizzati senza limitazioni. Nelle zone previste, si passa da 50 euro a 58,95. Complessivamente, la misura riguarderà 493 posti auto ai quali si aggiungono quelli dei parcheggi a pagamento custoditi, con la sbarra per l’accesso. Anche in questo caso, nelle scorse settimane, si era registrato un adeguamento delle tariffe all’inflazione.

Alessandro Orfei