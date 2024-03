"La società sta cominciando ad abbracciare nuovi valori"

Perugia - "In Italia - riporta Tiziana Pompei (Unioncamere) – il tasso di femminilizzazione delle imprese al 31 dicembre del 2023 arretra per la prima volta e arriva al 22,2%, quasi un punto percentuale in meno rispetto all’anno precedente, l’Umbria si conferma nella top five con un tasso che arriva al 24,8%. I settori dove più donne decidono di fare impresa sono “servizi alla persona, sistema moda, sanità e assistenza sociale. In totale sono 20.146 quelle registrate in regione, valore che genera un tasso del 24,3% a Perugia e del 26,3% a Terni".

Le conclusioni sono state affidate a Michele Fioroni, assessore regione allo sviluppo economico. Fioroni ha fatto riferimento ad un processo di "femminilizzazione della società, che ha cominciato ad abbracciare valori come quelli di collaborazione, comprensione, inclusione e che oggi si riflettono sul fatto che le imprese femminili sono più attente alla sostenibilità, alla transizione verde: un modello senz’altro da valorizzare". Per la sociologa del lavor Rosita Garzi "tanta strada è ancora da fare".