La Sir Susa si prepara a giocare la ’final four’

Manca poco alla final four della Coppa Italia, nel fine settimana le protagoniste si daranno battaglia per conquistare il trofeo. Milano, Monza e Trento, contenderanno alla Sir Susa Vim Perugia questo titolo da inserire in bacheca. Dalle dichiarazioni alla vigilia dei block-devils si evince la grande concentrazione e il rispetto per le avversarie. Così l’allenatore Angelo Lorenzetti: "In questi eventi si gioca in palazzetti sempre gremiti e si vive in un ambiente sempre molto piacevole. Noi cercheremo con tutte le nostre forze di restare a Bologna un giorno in più. In questa stagione, come ho detto altre volte, andiamo a caccia di finali, quella della coppa Italia è una opportunità che abbiamo in questo senso e cercheremo di raggiungerla in campo con tutte le nostre qualità". Il capitano Wilfredo Leòn aggiunge: "Proveremo ad andare al massimo dal primo fino all’ultimo punto sapendo che sicuramente ci sarà un sostegno fortissimo da parte dei nostri tifosi. In questa competizione mi aspetto una pallavolo di altissimo livello e sono sicuro che sarà una manifestazione bellissima da vedere dal vivo al palazzetto ed anche in tv".

Il libero Massimo Colaci spiega: "Per quello che ci riguarda, credo sarà una semifinale complicata e mi preparo a soffrire tanto perché Milano ci ha insegnato questo. Affronteremo una squadra che non regala nulla, che non spreca un’azione, brava al servizio e che ti costringe a rigiocare più volte la palla. Dovremo avere pazienza".

Alberto Aglietti